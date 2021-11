Chalet - luxuriöse Idee, Umsetzung zäh!

Chaletdorf in Jerzens auch in der Warteschleife

Auch im Standby-Modus ist das geplante und bereits gewidmete Projekt in Jerzens. In der Nähe der Hochzeiger-Talstation ziehen zwei heimische Investoren auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern die Errichtung eines Chaletdorfes mit bis zu 20 Häuschen in Erwägung. Dies wird jedoch vor dem Winter auf Eis gelegt. „Wir haben uns kürzlich besprochen und vereinbart, dass vor dem kommenden Frühling gar nichts passiert“, beschreibt Tourismusobmann Rainer Schultes den Status quo.