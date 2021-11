Tod nach Überdosis: Freispruch für Salzburgerin

„Ich habe ihm nur eine gegeben“, hatte sich die Frau beim Prozessauftakt Anfang Mai verteidigt. Der Bekannte hatte sie am 11. November 2020 um eine Compensan-Tablette gebeten, nachdem er mit Kokain und Whiskey in ihrer Wohnung auftauchte. Das Drogen-Ersatzmittel hatte sie aufgrund ihrer eigenen Suchterkrankung verschrieben bekommen. Nach einer berauschten Nacht starb der 29-Jährige an einer Überdosis – die 25-Jährige hatte noch vergeblich die Rettung gerufen.