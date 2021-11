Streit um Lockdown für Ungeimpfte in Salzburg

Bereits seit Wochen warnt Salzburgs Primar Richard Greil vor der darmatischen Entwicklung in den Krankenhäusern. Um die Lage in den Griff zu bekommen, sollte man die Kontakte ab sofort „kategorisch herunterfahren“, was in letzter Konsequenz einen Lockdown bedeute, sagte Greil. „Wir sind in einer Situation, wo wir nur wenig Restkapazitäten haben, und die müssen ausgeschöpft werden.“ Es brauche jetzt entsprechende Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung, die von der Politik gesetzt werden müssten. Die Kontaktbeschränkung sollte mindestens zwei Wochen lang dauern, damit sich in zwei, drei Wochen eine Wirkung entfalten könne.