NEOS-Politikerin teilte Post von Corona-Skeptikern

„Wir brauchen keinen Test aus einem Labor, um zu wissen, ob wir krank oder gesund sind, und wir brauchen schon gar nicht das, was uns die Politik einreden will - eine bedingt zugelassene Substanz!“ Standardsätze der Impfgegner und der MFG-Partei in Oberösterreich. Neu im Fanklub: eine pinke Gemeinderätin aus Ternitz (Niederösterreich).