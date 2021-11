Das traditionelle Handwerk neu entdecken

1820 begann die Geschichte der Gürtelmacher-Familie Schliesselberger. Bis heute fertigt Wolfgang Schliesselberger in seiner Werkstatt in der Dreifaltigkeitsgasse Unikate jeglicher Prägung und Farbe an. Seine Kunden kommen aus der ganzen Welt. „Asien, Amerika, der arabische Raum - ich hatte fast schon Nachfragen aus der ganzen Welt“, erzählt Wolfgang Schliesselberger.