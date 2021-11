Winterstart und Konzerterlebnisse gewinnen!

Der Winterstart findet mit exklusiven Konzerten für einen kleinen Kreis an Fans, auf vier Hütten der 4-Berge-Skischaukel statt. Hochkarätige österreichische Acts sorgen im Club-Ambiente für Begeisterung. Josh. am 9.12. auf der Schnepfn Alm, Pizzera & Jaus am 10.12. auf der Schafalm, Matakustix am 11.12. auf der Tauernalm und zuletzt am 12.12. noch Folkshilfe beim Open Air in der AlmArenA am Fuße des Hauser Kaiblings.