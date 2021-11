Mülleimer-Brand war Auslöser

Ein Mülleimer am Herren-WC in der Salzburger Hypo-Garage war in der Nacht auf Mittwoch in Brand geraten. Wie es dazu kam, ist bislang nicht klar. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Mit Lüftungsmaßnahmen beendete die Berufsfeuerwehr Salzburg ihren Einsatz.