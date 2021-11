Geballte Ländle-Power beim Heimweltcup am Arlberg

Knapp war sie - die interne Quali im ÖSV-Team. Schlussendlich konnte sich aber der Andelsbucher Thomas Dorner gegen seinen Mellauer Freund Patrick Feurstein und den Tiroler Josh Sturm durchsetzen und das letzte rot-weiß-rote Ticket für den Parallel-Riesentorlauf am Sonntag in Lech-Zürs holen. „Vom Niveau her hätten wir alle drei das Zeug mitzufahren“, ist der 23-Jährige überzeugt, der am Arlberg zu seinem vierten Weltcupstart kommen wird. „Aber natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich am Ende die Nase vorne hatte.“