Arbeiter stürzte auf Baustelle von Hoteldach

Kurz vor Dienstschluss passierte das Unglück. Am Donnerstagnachmittag stürzte ein 38-jähriger Mann aus Zell am See im Zuge von Spenglerarbeiten aus rund zehn Metern Höhe von einem Hoteldach. Der Arbeiter blieb schwer verletzt auf dem gepflasterten Vorplatz liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen, berichtete die Polizei.