„Man muss jemanden finden, der sich das antut“

Jochum: Natürlich bin ich erleichtert, andererseits ist da auch ein Verantwortungsgefühl und die Frage, wie es nun weitergehen wird in Lech, ob sich jemand findet, der die Dinge in geordnete Bahnen lenken kann. Ich dachte, ich könnte die unterschiedlichen Fraktionen im Dorf einen, das hat aber nicht funktioniert. Und weil das so viel Kraft und Energie gekostet hat, muss ich jetzt die Notbremse ziehen. Das hat psychisch und physisch Dimensionen angenommen, die nicht mehr machbar sind.