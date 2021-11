Mit der „OÖ-Krone“ zu Dulfer und Bakken

In der gleichen Woche, am 5. Dezember, verbreitet Soul-Queen Rebekka Bakken mit ihren Hits des Albums „Winter Nights“ kuschelige Stimmung beim „Krone“-Weihnachtskonzert im Linzer Brucknerhaus (Beginn 20 Uhr). Auf dem Programm stehen besinnliche Songs aus ihrer eigenen Feder, aber auch Coverversionen von Hits wie „Last Christmas“ oder Interpretationen von klassischen Weihnachtsliedern. Auch Punsch und Kekse gibt es an dem vorweihnachtlichen Abend (bereits ab 18 Uhr). Supporting Act Bye Maxene. Mehr Infos unter: www.brucknerhaus.at