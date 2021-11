19 bis 22 Uhr: Die Rote Wand. Künstlerin Lavinia Lanner gibt ein Blicke in ihre Ausstellung am Karlsplatz 5



19.30 Uhr: die junge Pianistin Pia Oetheimer verzaubert im Amtshaus Margareten (Schönbrunner Str. 54) mit Werken von Mozart, Chopin und Rachmaninow. Eintritt frei, Platzreservierung erforderlich https://www.vereintake5.wien/20211110.html



20 bis 21.30 Uhr: Das Theater an der Gumpendorfer Straße beschäftigt sich in „Ich, Galileo“ einem der Begründer des wissenschaftlichen Denkens. Ticket: 17 Euro.