Mit 2,2 Promille Alkohol Lkw auf A14 aufgefahren

Am Dienstagmorgen um 6 Uhr krachte es vor dem Ambergtunnel auf der Rheintalautobahn. Dort war in Richtung Tirol ein 46-jähriger Mann mit seinem Pkw unterwegs, der knapp vor dem Tunnelportal im Baustellenbereich mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h in einen vor ihm fahrenden Lkw krachte. Verletzt wurde druch den Crash glücklicherweise weder der Pkw-Fahrer noch der 61-jährige Lenker des Lasters. Allerdings wurde der Pkw schwer beschädigt, dieser wurde abgeschleppt. Der Laster war nach dem Unfall zwar noch fahrtauglich, musste aber zur Überprüfung in die Werkstatt gefahren werden.