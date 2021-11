Lieber Thomas": Biopic über Rebellenautor Brasch

Der 1945 in England als ältester Sohn jüdischer Eltern geborene Brasch ist einer, der stets aneckt. Während sein Vater (Jörg Schüttauf) in der DDR Karriere macht, gerät der Sohn ins Visier der Stasi. Die Mutter (Anja Schneider) verkümmert unterdessen in der Berliner Plattenbauwohnung an der Kleinheit des sozialistischen Staates. „Die Welt ändert sich, aber nicht, wenn man sich damit zufriedengibt“, sagt Brasch. Das Verhältnis zum Vater ist zeitlebens zerrüttet.