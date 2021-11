Fans oder Geld? Bayern in der Katar-Zwickmühle

„Für Geld waschen wir alles rein“, war in Riesen-Lettern auf einer überdimensionalen Choreographie in der Südkurve zu lesen. Darauf zu sehen: Vorstand Oliver Kahn und Präsident und Herbert Heiner beim Waschen blutiger Wäsche, die gleichsam in einen Haufen voller Geld verwandelt wird. Die Mega-Karikatur schlägt mediale Wellen. Die Botschaft dahinter ist kaum misszuverstehen. Die Fan-Szene fordert das Ende des umstrittenen Sponsoren-Deals mit dem Wüstenstaat, der es mit den Menschenrechten nicht wohl nicht ganz so genau nimmt und deshalb seit Jahren heftig in der Kritik steht.