Ein fliegender Christbaum für den Residenzplatz

Baum hätte sowieso gefällt werden müssen

Durch einen glücklichen Zufall, so Wolfgang Haider, Obmann des Christkindlmarkts, fand er die 25 Meter hohe Fichte in einem Privatgarten in Seeham. Da diese im nächsten Jahr sowieso hätte gefällt werden müssen, ist Besitzer Samir Hadzic sehr froh. Sein vier Tonnen schwerer Baum verschönert ab sofort den diesjährigen Salzburger Christkindlmarkt. „Ich freue mich sehr. Es ist wie ein Traum.“