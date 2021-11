Liebe Leserinnen, liebe Leser, einmal mehr geht es um das leidige Pandemie-Thema. Bereits am Wochenende bildeten sich lange Schlangen vor den Impfkojen in den Einkaufszentren. Bis zu drei Stunden Wartezeit nahmen die nun Impfwilligen in Kauf. Geduld mitbringen müssen auch jene, die einen gültigen PCR-Test ergattern wollen. Gilt dieser in Kombination mit einer Erstimpfung während einer gewissen Übergangszeit doch als Eintrittskarte in die Gastronomie, zum Sport oder zur Kultur. Corona-Experte und Mitglied der Corona-Kommission Armin Fidler hätte sich die Einführung von 2G schon früher gewünscht, denn schließlich werden die nun Erstgeimpften frühestens an Weihnachten über einen wirksamen Schutz verfügen. Hoffnungsfroh stimmen ihn währenddessen erste "Off-Label-Impferfolge bei Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren in Wien (außerhalb der Zulassung). Grünes Licht für dieses Vakzin könnte es noch in diesem Monat geben. Bis die Ampel vor dem fertigen Stadttunnel Feldkirch auf Grün springt, dürfte es hingegen noch ein wenig dauern. Gestern wurde das Besucherzentrum eröffnet, der offizielle Zeitplan bis zur Fertigstellung 2030 nochmals präsentiert. Viel haben wir bis dahin ja auch die Pandemie im Griff ohne vorher das griechische Alphabet von Alpha bis Omega lernen zu müssen. Eine wenig variantenreiche Zeit wünscht, Sonja Schlingensiepen