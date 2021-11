Für OÖ-Plan nimmt Stelzer doch Schulden in Kauf

Die Vorarbeiten für den Voranschlag 2022 laufen auf Hochtouren. Am Montag, 15. November, wird das Papier den Mitgliedern der oö. Landesregierung vorgestellt. Danach folgen die Beratungen in den Ausschüssen. Beschlossen werden soll der Landeshaushalt vom oö. Landtag am 16. Dezember. Dem Vernehmen nach wäre ein ausgeglichener Haushalt für das Jahr 2022 bereits wieder möglich. Allerdings werden die Investitionen aus dem Oberösterreich-Plan, zu einem „Nettofinanzierungssaldo“, also einem weiteren Abgang, in der Höhe von rund 150 Millionen Euro führen.