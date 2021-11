9. Verstappen-Sieg ++ Acosta ist Moto-3-Champion

Im November geht es in vielen Rennklassen ums Eingemachte! In „Boxenstopp“ lassen wir den Großen Preis von Mexiko revue passieren, wo Max Verstappen den beiden Mercedes zeigt, wo der Hammer hängt. In der MotoGP ist die Entscheidung schon vor zwei Wochen gefallen - Francesco Bagnaia zeigt aber als engster Verfolger von Fabio Quartararo, dass er in bestechender Form ist. In der Moto-3 krönt sich Pedro Acosta mit 17 Jahren und 166 Tagen zum zweitjüngsten Triumphator aller Zeiten. Mehr dazu gibt es in ihrem Motorsport-Magazin auf krone.tv - mit Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller.