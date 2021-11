Phil Collins: 70 Jahre und kein bisschen leise

Rudi Dolezal blickt in einer neuen Folge von „Rudi Backstage“ auf die Erfolge des britischen Schlagzeugers, Sängers und Songwriters Phil Collins. „Während seiner Zeit bei der Band Genesis habe ich mit ihm zusammengearbeitet“, so Dolezal. „Phil Collins hatte den typischen britischen Humor und war ein sehr verlässlicher, interessanter Zeitgenosse.“ Dolezals Lieblingssong von Phil Collins ist „In The Air Tonight“. „Ein Song, der sich wahnsinnig aufbaut. Am Anfang weiß man nicht, was einen erwartet und dann kommt dieser fantastische Teil.“