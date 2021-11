„Blödsinn von Eigenverantwortung und Freiheit“

Das wichtigste wäre aber weiterhin, bisherige Impfmuffel von der Erstimpfung zu überzeugen, wie er im Nachgefragt-Interview mit Gerhard Koller betont: Die Rederei von Eigenverantwortung und Freiheit sei „blödsinnig“, man könne in Österreich ja auch nicht „in aller Freiheit“ auf der linken Straßenseite fahren, nur weil man das selbst so will. Es gelte für uns alle, Verantwortung für die Gesellschaft wahrzunehmen - sollte das weiterhin nicht funktionieren, müsse noch stärkerer Druck auf Ungeimpfte aufgebaut werden, um zum Umdenken anzuregen.