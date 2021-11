Mitmachen und NESPRESSO Festtagspaket gewinnen!

Um das Design der Limited Edition Kollektion zum Leben zu erwecken, arbeitete Nespresso mit der kolumbianischen Luxusmodedesignerin Johanna Ortiz zusammen. Ihre festlichen Entwürfe sind von der Natur inspiriert und spiegeln die Magie vielfältig wider. „Für mich gehen Design und Natur Hand in Hand, deshalb hat mich diese Zusammenarbeit auch persönlich angesprochen. Als ich die Kollektion entwarf, wollte ich die Schönheit des Waldes in jedem Stück einfangen, indem ich üppige Baumkronen und dunkle Erdtöne in meine Entwürfe integrierte. Es war ein erstaunlicher Prozess und eine Partnerschaft, die ich sehr genossen habe", so Johanna Ortiz.