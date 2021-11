„Waldfrische“ Öko-Quellen: Voten Sie jetzt mit!

Niederösterreicher sammelt kiloweise Plastik-Stöpsel

Nicht minder beherzt versucht Gerhard Brey aus Steinriegel in Niederösterreich die Umwelt zu retten. Seit vielen Jahren sammelt er Plastikstöpsel von Getränkepackungen (u.a. auch von Tetrapacks, Putz- und Reinigungsmittelflaschen) und verkauft die an einen nahen Recyclingbetrieb. Den Erlös spendet Brey für Öko-Projekte - und konnte somit schon mehr als 1000 Bäume und Sträucher pflanzen. Für einen neuen Baum benötigt er in etwa 10 Kilogramm Stöpsel.