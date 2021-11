Besser in Erinnerung, als es war

Am 26. September 1987, Sebastian Kurz war gerade elf Monate alt, moderierte Thomas Gottschalk erstmals „Wetten, dass ..?“. 34 Jahre später, am vergangenen Samstag, feierte Gottschalk sein Comeback im Fernsehen (14 Millionen Menschen schauten in Deutschland zu, eine Million in Österreich) und rief Gefühle an alte Zeiten wach, die wir als besser in Erinnerung haben, als sie waren. Das meint zumindest Claus Pándi. Und er muss es ja wissen, er ist ja schon seit 1966 auf der Welt. Unterdessen soll, so war am Wochenende zu hören, auch Sebastian Kurz an seiner baldigen Rückkehr auf die Bühne arbeiten. „Der lange Abschied von Österreichs Ex-Kanzler“, wie der „Spiegel“ schreibt, könnte sich also noch hinziehen. Kurz steht - so Pándi - im Gegensatz zu Gottschalk für die neue Zeit, die kürzer ausfiel, als es der Doppel-Ex-Kanzler gedacht hatte. Gottschalk war nette Unterhaltung für die ganze, große Familie, politisch immer ein bisschen unkorrekt, aber von der harmlosen Sorte. Bei Kurz verhielt es sich nach derzeitigem Wissensstand eher umgekehrt.