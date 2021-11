Mühlviertlerin bestellte dauernd ohne zu bezahlen

161 Gegenstände sichergestellt

Somit erhärtete sich der Verdacht, dass die 28-Jährige Unmengen an Gegenständen im Internet bestellt, allerdings nicht bezahlt hatte. Insgesamt wurden bei der Hausdurchsuchung 161 Gegenstände sichergestellt. Nach intensiven Ermittlungen wird sie beschuldigt, 57 betrügerische Handlungen begangen zu haben. In 12 weiteren Fällen konnte die Auslieferung der Artikel aufgrund von Bonitätsprüfungen noch verhindert werden. Die 28-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.