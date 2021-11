Schon fast so viele Unfalltote wie vor Corona

Bereits 81 Todesopfer sind heuer auf Oberösterreichs Straßen zu verzeichnen. Das bisher letzte Opfer war ein Rumäne (55) aus Deutschland, dessen Wagen am Sonntagmorgen im Nebel und bei Dunkelheit in Asten auf der Westautobahn von hinten gerammt worden war. Im Vorjahr hatte es – wegen der Corona-Pandemie und den Lockdowns – einen historischen Tiefstwert an Unfalltoten gegeben.