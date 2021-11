Play-Doh-Knettisch exklusiv zum 65. Geburtstag

Knettisch exklusiv zum 65. Geburtstag

Wo viel gespielt wird, fällt für Eltern oftmals viel Putzarbeit an. Damit das beim Kneten ein Ende hat, hat Play-Doh anlässlich seines 65. Geburtstags exklusiv einen Knettisch produziert. Es ist ein ganz besonderer Tisch, der so nicht im Handel erhältlich ist. Er wird fertig montiert und bestückt geliefert. Nach dem Kneten kann er leicht gereinigt und die Knetutensilien können in der Schublade verstaut werden. Die 1,6 cm starke und stabile Tischplatte ist 90x60 Zentimeter groß, komplett rundum foliert und durch die glatte Oberfläche sehr leicht zu reinigen - ideal zum Kneten!