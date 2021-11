Deutlicher Anstieg der Impfbereitschaft in OÖ

Mehr als doppelt so viele Impfwillige

Auch die mobile Impfinfrastruktur wird in Oberösterreich verstärkt in Anspruch genommen. Schon am Freitag konnte der bisherige Sieben-Tages-Rekord von 6937 Pop Up-Impfungen, datierend von letzter Woche, eingestellt und mit 7145 in mobilen Impfpraxen verabreichten Dosen sogar gebrochen werden. Die Gesamtzahl der in Oberösterreich durchgeführten Pop Up-Impfungen beläuft sich mittlerweile auf 62.739, Tendenz stark steigend, wie der Krisenstab gestern Abend vermeldete: „Die Statistik zu den Pop Up-Impfzahlen der letzten vier Wochen zeigt eine deutliche Zunahme beim Walk In-Impfangebot“. Mehr als doppelt so viele Impfwillige als noch Mitte Oktober nahmen die mobile Impfinfrastruktur zuletzt in Anspruch.