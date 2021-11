Leipzig: Polizei stoppt „Querdenker“-Demonstration

Ein Jahr nach einer eskalierten Demonstration der „Querdenker“-Szene in Leipzig haben sich am Samstag in der sächsischen Stadt erneut einige Tausend Menschen zum Protest gegen Corona-Maßnahmen versammelt. Wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte, wurden mehrere Aufzüge im Innenstadt-Bereich von der Exekutive gestoppt. Es gab angeblich mehrere Verletzte.