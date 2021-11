Marcel Hirscher packte aus

„Den Begriff Legende mag ich eigentlich nicht. Das klingt so, als wäre man fast schon tot“, stellte Marcel Hirscher gleich zu Beginn seines Fan-Talks klar. Dass er an diesem Abend eigentlich seine neuen Ski vorstellen wollte, geriet bald zur Nebensache. Ehrlich sprach Hirscher vor dem hundertköpfigen Publikum über quälende Ängste. „Der Preis, in der Öffentlichkeit zu stehen ist fett. Ich wüsste nicht, ob ich heute bereit wäre, den noch einmal zu zahlen“, offenbarte der 32-Jährige.