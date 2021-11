Black Wings Linz gibt Rote Laterne an Pustertal ab

Die Black Wings Linz haben den letzten Platz in der ICE Hockey League verlassen. Die Oberösterreicher entschieden am Samstag das Kellerduell gegen HC Pustertal mit 1:0 für sich und gaben die Rote Laterne an die Südtiroler ab. Im zweiten Duell des unteren Tabellendrittels gewannen die Graz99ers gegen Dornbirn mit 4:3 und überholten damit die Vorarlberger.