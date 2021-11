„Finch“: Apokalyptische Freundschaft mit Tom Hanks

Mehr als zwei Jahrzehnte ist es her, dass Tom Hanks nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel gelandet ist und sich Volleyball Wilson zum Freund gemacht hat. Regie führte damals in „Cast Away“ Robert Zemeckis („Forrest Gump“, „Zurück in die Zukunft“), der diesmal in „Finch“ als Produzent auftritt. Und statt eines Volleyballs bastelt sich Hanks’ titelgebender Held - und Robotik-Ingenieur - diesmal den Androiden Jeff. Nachdem eine Naturkatastrophe vor zehn Jahren die Erde unbewohnbar gemacht hat und Finch der vermeintlich letzte Überlebende ist, will er seinem Hund Goodyear einen Aufpasser hinterlassen, wenn er nicht mehr sein sollte.