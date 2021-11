Torloses Remis im Zweitliga-Spitzenspiel

Anders als in den Spielen davor schafften es die Jungbullen nicht, dem Gegner ihr Spiel aufzudrücken. Die Linzer waren von Beginn an tonangebend, vor allem der ehemalige Kuchler Matthias Seidl sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Lieferinger Tor. Das Team von Trainer Rene Aufhauser wirkte harmlos, kam nur selten in die gefährliche Zone der Stahlstädter. Einzig Goalie Krumrey agierte in Normalform, hatte beim Außenpfosten-Treffer von Tobias Koch noch dazu das FGlück auf seiner Seite. Mit dem Punkt bleibt Liefering weiter Tabellenzweiter, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Austria Lustenau und ist seit elf Partien ungeschlagen. Die Linzer liegen auf Rang fünf zwei Zähler dahinter.