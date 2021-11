Spannende Persönlichkeiten

Liebe Leserinnen, liebe Leser, viel Lesestoff gibt’s in der heutigen Printausgabe: Neben spannenden überregionalen Themen gibt es interessante Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft: Der Dornbirner Leuchtenriese Zumtobel erhielt Top-Werte beim Nachhaltigkeitsranking, der Harder Kunststoff-Spezialist Alpla stellte in Deutschland drei Werke klimaneutral. Und der schwedische Möbelgigant Ikea zieht nach einem Jahr im Messepark - dort wurde das erste Planungsstudio Österreichs eingerichtet - eine positive Bilanz. Meine Kollegin Angelika Drnek hat den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch interviewt und ihm nach einem Jahr im Amt zu aktuellen Themen befragt. Krone-Autor Robert Schneider hat im Rahmen seiner Handwerksserie die Uhrmacher-Familie Ritter in Feldkirch besucht und berichtet von spannenden Exemplaren, die auch nach vielen Jahren immer noch bzw. wieder ticken. Rubina Bergauer hat sich mit Pilzexperten Klaus Zimmermann von der inatura getroffen. Sie erzählt, welch besonderes Leben in einem Schwammerl steckt. Und auch Raimund Jäger hat mit Conny Amann vom Netz für Kinder eine spannende Persönlichkeit getroffen. Sie engagiert sich nicht nur für Vorarlberger Kinder, sondern auch für Mädchen und Buben, die in einem Waisenhaus auf Sri Lanka leben. Viel Vergnügen beim Lesen und einen ruhigen Sonntag wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen