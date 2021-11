Schulterschluss für Gedenkort für Flüchtlinge

Im Frühjahr 2022 soll am Stadtfriedhof Linz/St. Martin ein Gedenkort für Menschen, die auf der Flucht ums Leben kamen, entstehen. Rechtsextreme rennen dagegen an, was Bischof Manfred Scheuer und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einem Schulterschluss „menschenverachtend“ finden.