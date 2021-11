Miba liefert Werkzeug für jede Windstärke

Wer „Miba“ sagt, denkt an die Autoindustrie, die für die Laakirchener auch nicht wegzudenken ist. Das unterstreicht auch die Teilnahme des von F. Peter Mitterbauer geführten Unternehmens am Batterieprogramm der europäischen Kommission. Parallel dazu ist die Miba aber auch in anderen Bereichen hoch-aktiv - zum Beispiel in der Windenergie.