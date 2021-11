Sturz mit 2,5 Promille

Ohne Helm und mit knapp 2,5 Promille stürzte ein 57-jähriger österreichische Staatsbürger am Freitagabend mit seinem Fahrrad in der Lindhofstraße in der Stadt Salzburg. Der alkoholisierte Lenker verletzte sich unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Salzubrg gebracht. Fremdverschulden konnte durch Passanten ausgeschlossen werden. Die Polizei zeigte den Verunfallten an.