Beste Alpenmusik im Klagenfurter Konzerthaus

Kick des Lebens

Diese vier werden bei der nachgeholten Jubiläumstour 2020 im Konzerthaus mit feinster Kost, sprich bester Alpenmusik aufwarten. „Es ist ein best of vom best of vom best of“, so Pixner. Musik ist für den brillanten Musiker, der auch Knopfler genannt wird, der Kick des Lebens: „Es ist ein Zauber, der bei jedem Auftritt aufs neue wächst.“ So werden Bilder vom sommerlichen Schneefall, vom Sonnenaufgang gemalt, rasante Geschichten im Sechs-Achtel- oder gar im Fünf-Viertel-Takt erzählt.