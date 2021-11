Fall Zoundri birgt ungelöste Geheimnisse in sich

18. Oktober, 22. und 23. Oktober: An diesen Tagen verschwanden ein 57-jähriger Einheimischer in den Lechtaler Alpen bei Nassereith, ein 15-Jähriger Bursch in Innsbruck bzw. ein Unterländer (79) in Kirchbichl. In allen drei Fällen vermuten die Behörden ein Unglück. Von allen drei Personen fehlt jede Spur.