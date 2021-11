Tiroler drohte Freundin mehrmals, sie umzubringen

„Seit Anzeige nichts mehr vorgefallen“

Heute sind die zwei Eltern und wieder ein Paar. „Seit ich ihn angezeigt habe, ist gar nichts mehr vorgefallen.“ Der Angeklagte sagt: „Wir leben in einer Welt, in der es normal ist, so zu reden.“ Für die Richterin komplett unverständlich: „Wir haben offenbar grundlegende Auffassungsunterschiede, wie ein Mann mit einer Frau umgehen sollte.“