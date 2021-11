Mit der „Krone“ scharfe Adentkalender gewinnen!

Fireland Foods ist die größte Chili-Manufaktur Österreichs und bietet ein breites Spektrum an Chiliprodukten in allen Schärfegraden. Alle Saucen werden ausschließlich in St. Pölten produziert. Das alljährliche Highlight ist der Chili- und BBQ-Adventkalender mit einer Auswahl von 24 unterschiedlichen Produkten, serviert in wiederverschließbaren Gläsern (aufgrund der Nachhaltigkeit).