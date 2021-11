Die kleine Botin begrüßt den November

Ich mag diese Kombination vor allem in der Duftlampe. Meine Tageslichtlampe beugt dem seelischen Wintertief vor. Besonders wichtig sind mir gerade jetzt frische Luft, moderate Bewegung und Spaziergänge. Ich bin noch gern im Garten und bereite auch das Beet auf den Winter vor. Wenn mich auch die dunkle Jahreszeit nicht so erfreut wie der Sommer, kann ich ihr doch bedeutend mehr abgewinnen, je bewusster ich mir die Natur mache. Ich genieße die prächtigen Farben der Blätter und der vielen Wildfrüchte, während sich oben am Himmel die Zugvögel mit viel Geschrei sammeln. So verabschiede ich langsam das Jahr und schwelge in schönen Erinnerungen bei einer heißen Tasse Tee und Kerzenschein.