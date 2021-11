LASK entweicht Liga-Tief - nun wartet „Endspiel“

Der LASK ist dem Tief in der Bundesliga auf europäischer Bühne wieder entwichen. Mit einem 2:0 gegen den FC Alashkert durften die Linzer am Donnerstagabend über den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase der Conference League jubeln. Die Entscheidung, ob im Europacup im Frühjahr bereits Mitte Februar oder erst einen Monat später wieder gekickt wird, fällt wohl in drei Wochen im Auswärtsspiel in Tel Aviv. Peter Michorl sprach von einem „Endspiel“. Bis dahin soll auch in der Liga die Kurve gekratzt werden.