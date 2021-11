Rapid: „Werden die Flinte nicht ins Korn werfen“

In Zukunft müsse man mehr Torchancen kreieren und auch einmal einen „dreckigen Punkt“ mitnehmen. Der ist gegen West Ham Pflicht, um aus eigener Kraft zumindest die Chance auf Rang drei, der zum Umstieg in die Conference League berechtigt, zu wahren und sich ein „Finale“ am 9. Dezember in Genk zu sichern. Vor weiteren internationalen Aufgaben gilt es in der Liga mit einem Sieg beim WAC näher an die drittplatzierten Kärntner heranzurücken. Kühbauer rechnete „keineswegs mit einem Knacks“ nach der Niederlage in Zagreb. „Wir werden alles reinlegen, um ein gutes Spiel zu machen.“