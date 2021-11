War Messerattacke auf Oma Rache der Ungarn-Mafia?

Eine 55-jährige Frau aus dem Burgenland war in die Steiermark gekommen, um dort auf ihre dreijährige Enkeltochter aufzupassen. Die beiden waren allein im Haus am Ortsrand von Buchegg, als kurz nach Mittag zwei Männer in das Gebäude eindrangen. Sie stachen der Oma laut Auskunft der Polizei mehrmals in den Rücken und verletzten sie schwer! Danach sollen sie mit dem Auto der Frau geflohen sein.