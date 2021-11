Zwei Salzburger um 925.000 Euro betrogen

Der 49-Jährige gab sich als selbstständiger Versicherungsmakler aus. Er bot den beiden Männern an, für sie eine Lebensversicherung zu speziellen Maklerkonditionen zu eröffnen und versprach ihnen eine Verzinsung von jährlich sechs Prozent. Er stellte dafür aber eine Bedingung: Sie müssten ihm das Geld in bar übergeben, er werde es dann an die Versicherung bezahlen.