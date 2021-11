Winterfest feiert heuer 20. Jubiläum

Das größte Festival für zeitgenössische Zirkuskunst im deutschsprachigen Raum ist zurück in der Mozartstadt. rund 25.000 Karten gehen dafür ab heute in den Vorverkauf. Trotz des großen Kontingents betonen die Veranstalter David Dimitri und Julia Eder die Exklusivität der Veranstaltungen. „Pro Vorstellung sind maximal 500 Personen zugelassen. Wir planen mit einer 2,5-G-Regel für Besucher“, so Eder. Als Geimpftem, Genesenen oder PCR-Getesteten steht einem beim Besuch also nichts mehr im Wege.