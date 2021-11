Hubert Hämmerle sieht Alarmstufe Rot

Studien belegen das immer gleiche Ergebnis: Der Bedarf an Pflegekräften wird sich in den kommenden Jahren erheblich steigern. Die Zahl an Menschen über 75 Jahren wird in Vorarlberg bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent ansteigen. Arbeiterkammer-Präsident Hubert Hämmerle rechnet vor, dass sich daraus bei Pflegeheimplätzen und Hauskrankenpflege ein Zusatzbedarf von 49 Prozent ergibt. Der personelle Engpass ergibt sich auch aus einer bevorstehenden Pensionierungswelle. Allein im Jahr 2023 werden 180 Pflegekräfte ihre Pension antreten.