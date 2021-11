Ein beschädigter Klubobmann

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wenig überraschend hat der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) am Donnerstag bekannt gegeben, die Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner zurückzuziehen. Das Ziel, Hopfner als Landesparteichef zu verhindern, war erreicht. Mit großer Mehrheit war Gabi Sprickler-Falschlunger schließlich vor kurzem von den Parteigenossen zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Ruhe in der Partei hatte sie als vorrangiges Ziel ausgegeben, von gegenseitigen Schuldzuweisungen wollte die Dornbirner Ärztin erst gar nichts hören. Ob nun wirklich ein Telefonat zwischen Ritsch und Hopfner aufgezeichnet wurde und wer dies möglicherweise zu verantworten hat, wird sich nun niemals klären lassen. Die Staatsanwaltschaft wird die Ermittlungen einstellen - und Hopfner wird somit in jedem Fall als „beschädigt“ aus der Causa gehen, da er weder auf eingestellte Ermittlungen noch auf einen Freispruch verweisen kann. „Die Vorwürfe waren von Anfang an komplett haltlos“, bekräftige er am Donnerstag gegenüber der „Krone“. Zudem hoffe er, dass diese Art einen Kandidaten zu beschädigen, nicht Schule mache. Inwieweit es korrekt und klug war, sich mit Ritsch & Co. anzulegen, wird Hopfner selbst wissen. Dass der Bregenzer Genosse nicht zögert scharf zu schießen, dürfte hinlänglich bekannt sein. Waidmannsheil den Jägern unter Ihnen, allen anderen einen ruhigen Wochenausklang!