Mit der „Krone“ ein E-Auto testen

Am 11.11.2011 eröffnete Josef Andreas Kamper sein Autohaus im Prädium in Neusiedl am See. Heuer feiert er sein 10-jähriges-Jubiläum. Auf alle Gäste, Kunden und Freunde des Autohaus Josef Kamper wartet daher an drei Jubiläumstagen von 11. Bis 13. November ein tolles Programm, zahlreiche Aktionen, tolle Jubiläumspreise und die Möglichkeit die neuesten Elektrofahrzeuge der Marken VW, Skoda und Audi Probe zu fahren.